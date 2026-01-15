Ucraina, Trump: 'Putin è pronto a un accordo. Zelensky no'

AGI - "Dobbiamo convincere il presidente Zelensky ad accettarlo": lo ha detto Donald Trump parlando di un accordo con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina.
In un'intervista rilasciata alla Reuters, alla domanda se sostenesse l'idea di garanzie di sicurezza statunitensi per proteggere l'Ucraina tramite la condivisione di intelligence, il presidente americano ha risposto: "Se riuscissimo a fare qualcosa, aiuteremo. Stanno perdendo 30.000 soldati al mese tra loro e la Russia. Ora, l'Europa ci aiuterà in questo".
Le posizioni di Putin e Zelensky sull'accordo
Su Putin: "Penso che sia pronto a fare un accordo - ha sottolineato Trump -. Penso che l'Ucraina sia meno pronta a fare un accordo". Alla domanda su quale fosse il problema, il tycoon ha risposto secco: "Zelensky".
Mosca, a gennaio preso il controllo di 300 km quadrati di territorio
Intanto, l'esercito russo ha reso noto di aver preso il controllo di oltre 300 chilometri quadrati di territorio in Ucraina. Lo ha riferito il capo di Stato maggiore generale russo Valery Gerasimov. "Otto insediamenti sono stati liberati e abbiamo preso il controllo di oltre 300 chilometri quadrati di territorio nelle prime due settimane di gennaio", ha detto Gerasimov durante una riunione al posto di comando del gruppo centrale delle forze russe.