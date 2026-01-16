Pahlavi jr: 'Il regime cadrà e io tornerò in Iran'
Pahlavi jr: "Il regime cadrà e io tornerò in Iran"

Da Washington il figlio dell'ultimo scià pronto a scommettere sulla fine della Repubblica Islamica
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP - Una donna mostra un cartello con ritratti del figlio dell'ultimo scià dell'Iran Mohammad Reza Pahlavi, Reza Pahlavi (a sinistra) e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (a destra)
AGI - Reza Pahlavi junior, figlio dell'ultimo scià iraniano, non ha dubbi che il regime degli ayatollah è al tramonto. "La Repubblica Islamica cadrà, non è una questione di se, ma di quando", ha detto in una conferenza stampa a Washington. Pahlavi ha assicurato poi che "tornerà" in Iran.

"Una cosa che sta diventando sempre più chiara è che il regime potrebbe rappresentare una minaccia per il mondo come ultimo colpo di coda", ha avvertito Pahlavi. "Il popolo iraniano sta compiendo azioni decisive sul campo. Ora è giunto il momento che la comunità internazionale si unisca loro pienamente", ha esortato il principe ereditario proponendo una lista di sei cose che dovrebbero essere fatte subito.

Primo, "proteggere il popolo iraniano riducendo le capacità repressive del regime, anche prendendo di mira la leadership del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e la sua infrastruttura di comando e controllo". Secondo, "imporre e mantenere la massima pressione economica sul regime".

Terzo, "consentire l'accesso illimitato a Internet". Quarto, "espellere i diplomatici iraniani dalle capitali e avviare procedimenti legali contro i responsabili di crimini contro l'umanità". Quinto, "chiedere l'immediato rilascio di tutti i prigionieri politici". E infine, "prepararsi a una transizione democratica in Iran, impegnandosi a riconoscere un governo di transizione legittimo quando arriverà il momento".

