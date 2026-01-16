Madonna al popolo iraniano: 'Resistete! Sono al vostro fianco'

AGI - Madonna sposa la causa dei manifestanti iraniani. "Mentre rifletto sul mio tempo trascorso in Marocco durante le vacanze, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e che sono disposte a morire per ciò in cui credono", ha scritto la cantante in un lungo post su Instagram.
"Diamo così tante cose per scontate, me compresa. La libertà di viaggiare per il mondo. Di indossare ciò che voglio. Di cavalcare un cavallo attraverso il deserto. Di parlare liberamente e non essere messa a tacere da punizioni, torture o forse dalla morte. Di cantare. Di ballare. Di scegliere il mio percorso spirituale, e non quello imposto da qualcun altro. Le donne dell'Iran non hanno questa libertà. Io sono al loro fianco", ha sottolineato.
"Il popolo iraniano non conosce la libertà da secoli. Non posso dire di comprendere davvero le sofferenze che hanno sopportato, ma i miei pensieri e le mie preghiere sono con il popolo iraniano. Il momento è adesso. Resistete! Io sono al fianco dell'Iran. Che le loro voci possano essere ascoltate. Iran Libero", ha concluso la pop star americana.