Machado attesa alla Casa Bianca. Ieri la telefonata Trump-Rodriguez

AGI - Donald Trump riceve oggi la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado. La visita alla Casa Bianca avviene il giorno dopo una "lunga conversazione" tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente ad interim del paese latinoamericano, Delcy Rodriguez, durante il quale Trump ha confermato la sua ferma intenzione di trattare, fino a nuovo avviso, con la leadership rimasta in carica a Caracas dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro da parte delle forze speciali statunitensi.
Trump ha espresso giudizi positivi sull'ex vicepresidente del leader deposto, definendola una "grande persona", assicurando durante uno scambio con la stampa che "ha lavorato molto bene" con le autorità venezuelane. Delcy Rodriguez ha parlato di un incontro "produttivo e cortese", "in un quadro di rispetto reciproco". Sebbene non abbia ancora mostrato alcuna inclinazione a sostenere l'opposizione venezuelana o a organizzare elezioni nel paese, Donald Trump ha assicurato a Fox News di essere "impaziente" di vedere Maria Corina Machado. Alla domanda se ritenga che sussista la possibilità che la leader dell'opposizione venezuelana gli ceda il suo Premio Nobel, un riconoscimento che ritiene di meritare più di chiunque altro, Donald Trump ha risposto: "Ho sentito che lei voleva farlo. Sarebbe un grande onore".
La questione del Nobel e il regolamento dell'Istituto
Il Nobel Institute ha indicato che è assolutamente impossibile trasferire, condividere o revocare un Premio Nobel una volta assegnato. Se da un lato il vincitore non può essere modificato a posteriori, Maria Corina Machado può teoricamente disporre del diploma e della medaglia ricevuti come ritiene opportuno.