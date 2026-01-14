Venezuela: Trump sente Rodríguez, "è formidabile" 

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di avere avuto "una lunga conversazione" con la Presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, e che tutto "va molto bene" con quel Paese.
"Abbiamo avuto una lunga telefonata, abbiamo discusso un sacco di cose, penso che tutto vada molto bene con il Venezuela", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale.
Trump, Rodriguez è una persona formidabile
Rodríguez è "una persona formidabile", ha aggiunto Trump, che dovrebbe ricevere la leader dell'opposizione, María Corina Machado, domani alla Casa Bianca.
Rodriguez, telefonata cortese e produttiva
La nuova leader venezuelana Delcy Rodríguez ha descritto la sua telefonata con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo contatto noto tra i due dopo il rovesciamento di Nicolás Maduro, come "produttiva e cortese".
"Ho avuto una lunga, produttiva e cortese conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, condotta in un quadro di rispetto reciproco", ha scritto Rodríguez su Telegram. Trump, dopo la chiamata, aveva elogiato Rodríguez definendola "fantastica".
Rilasciati 18 giornalisti
Intanto, il Sindacato Nazionale dei Lavoratori della Stampa (SNTP) del Venezuela ha reso noto che alle 19 ora italiana di oggi un totale di 18 giornalisti è stato rilasciato nel Paese, come parte di un processo di liberazioni messo in atto dal governo della Presidente incaricata, Delcy Rodríguez.
Secondo un elenco del sindacato, rimangono sei giornalisti privati della libertà, tra cui l'ex deputato dell'opposizione Juan Pablo Guanipa, un noto alleato del premio Nobel María Corina Machado.
Tra i giornalisti liberati spicca Roland Carreño, anch'egli attivista del partito di opposizione Volontà Popolare (VP), che era stato arrestato il 2 agosto 2024, dopo la crisi scatenata dalle presidenziali del 28 luglio dello stesso anno, in cui l'ente elettorale ha proclamato la vittoria di Nicolás Maduro, cosa che è stata respinta dall'opposizione maggioritaria.
Tra i giornalisti liberati ci sono anche Víctor Ugas, Gabriel González, Julio Balza, Carlos Marcano, Nakary Mena Ramos, Gianni González, Omario Castellanos, Carlos Lesma, Rafael García, Leandro Palmar, Luis López, Belises Cubillán, Mario Chávez, Ángel Godoy, Ramón Centeno, Carlos Julio Rojas e Nicmer Evans.