Von der Leyen: 'Il futuro della Groenlandia spetta al suo popolo'

AGI - "Prima di tutto, la Groenlandia appartiene al suo popolo. Quindi spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia. È molto importante". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa presentando il prestito europeo da 90 miliardi per Kiev.
"Siamo in contatto costante con il governo danese, anche per ascoltare quali sono le necessità, quali sono i bisogni dei groenlandesi, in strettissimo contatto. In secondo luogo, la Groenlandia fa parte della NATO. E quando parliamo di sicurezza artica, questo è uno dei temi centrali della NATO, e sappiamo che il collante tra gli alleati è il motto: 'uno per tutti, tutti per uno'. Quindi la NATO è un forum per integrare i diversi interessi esistenti", ha aggiunto von der Leyen.
L'impegno dell'Ue per la Groenlandia
"Naturalmente - ha precisato la presidente della Commissione europea - l'Artico e la sicurezza artica sono anche una questione per l'Ue, senza alcun dubbio, e abbiamo investito da anni nel nostro rapporto con la Groenlandia. Sono stata lì l'anno scorso, prima che tutto questo accadesse, per aprire l'ufficio a Nuuk, così da avere un canale di comunicazione costante con i groenlandesi. Abbiamo un programma di investimenti. Abbiamo rafforzato il nostro impegno dall'anno scorso. Abbiamo accelerato il nostro lavoro. Quindi esiste un rapporto forte, buono e consolidato tra l'Unione europea e i groenlandesi. E per me è importante che i groenlandesi sappiano, e lo sanno attraverso i fatti, non solo le parole, che rispettiamo i desideri dei groenlandesi e i loro interessi, e che possono contare su di noi".