La Danimarca: 'Rafforzeremo la presenza militare in Groenlandia'

AGI - Criticata dagli Stati Uniti per aver trascurato la difesa della Groenlandia, la Danimarca rafforzerà la sua presenza militare sull'isola. Lo ha annunciato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen. "Continueremo a rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia, ma avremo un focus ancora maggiore all'interno della NATO su più esercitazioni e su una maggiore presenza dell'Alleanza nell'Artico", ha spiegato Troels Lund Poulsen in una dichiarazione all'Afp. La Danimarca, ha assicurato, "ha un dialogo continuo con i suoi Alleati riguardo alle nuove e maggiori attività nel 2026".
Intanto la Francia fa sapere che aprirà un consolato in Groenlandia il 6 febbraio. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese, definendolo "un segnale politico", poiché il territorio autonomo danese è ambito dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La decisione di aprire un consolato è stata presa la scorsa estate in occasione della visita del presidente Emmanuel Macron, ha ricordato Jean-Noël Barrot alla radio RTL.
Il consolato francese: un segnale politico e scientifico
"Io stesso ci sono andato a fine agosto per gettare le basi per questo consolato, che aprirà il 6 febbraio", ha aggiunto. "Questo è un segnale politico che riflette la volontà di avere una presenza più forte in Groenlandia, anche in campo scientifico". Ha concluso sottolineando che la Groenlandia non è in vendita.
La sovranità della Groenlandia e l'alleanza Nato
"La Groenlandia non vuole essere posseduta, governata, negata o integrata dagli Stati Uniti. La Groenlandia ha scelto la Danimarca, la Nato e l'Unione Europea", ha inoltre commentato.
"Se l'obiettivo è impossessarsene con mezzi diversi dall'acquisto della Groenlandia, allora, ovviamente, sembra altamente incongruo perché per un membro della NATO - questa alleanza di sicurezza che ha legato il Nord America all'Europa per quasi 80 anni - attaccare un altro membro della NATO non avrebbe alcun senso; sarebbe persino contrario agli interessi degli Stati Uniti", ha affermato. "Questo ricatto deve naturalmente cessare", ha aggiunto.