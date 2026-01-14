Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton disertano la convocazione della commissione Vigilanza

AGI - L'ex presidente Bill Clinton e sua moglie Hillary non si sono presentati alla convocazione della commissione Vigilanza della Camera che indaga su Jeffrey Epstein. Lo riportano i media americani. I Clinton si sarebbero dovuti presentare alle 10:00 ora locale, le 16:00 in Italia di martedì 13 gennaio, per una deposizione a porte chiuse, ma a quanto riferito da Fox News non si sono presentati, nonostante la minaccia del presidente della commissione, il repubblicano James Comer, di avviare un procedimento per "disprezzo dei lavori del Congresso".
"Ognuno deve decidere quando ha visto o ne ha abbastanza ed è pronto a combattere per questo Paese, i suoi principi e il suo popolo, non importa le conseguenze", hanno scritto i Clinton in una lettera di otto pagine a Comer pubblicata dal New York Times. I Clinton "hanno già fornito le poche informazioni che hanno su Epstein", scrivono i legali della coppia, e "lo hanno fatto prendendo l'iniziativa e volontariamente".
Ma ora, "la sua insistenza" a voler obbligare i Clinton a comparire "ci porta a una lunga e inutile battaglia legale che distrae dal compito principale del Congresso su questa vicenda". Quello che giudicano un accanimento di Comer è per i Clinton soltanto strumentale a sviare l'attenzione da altro, ovvero Donald Trump.
"Siamo fiduciosi che qualsiasi persona ragionevole dentro o fuori il Congresso si renderà conto, in base a tutto ciò che rendiamo noto, che quello che stai facendo è cercare di punire coloro che consideri come tuoi nemici e proteggere quelli che pensi siano tuoi amici", hanno scritto.