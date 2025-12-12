Trump, Clinton e l’ex principe Andrea nelle foto della tenuta Epstein

AGI - I Democratici della commissione di vigilanza della Camera hanno pubblicato 19 nuove foto tra le 95.000 ricevute dalla tenuta di Jeffrey Epstein. Nell’ultimo rilascio compaiono immagini di Bill Clinton accanto al defunto autore di reati sessuali e alla sua complice, Ghislaine Maxwell. Ci sono anche foto di Donald Trump ed Epstein a eventi mondani, e persino un’immagine del presidente a bordo di un aereo, seduto accanto a una donna il cui volto è stato oscurato. In diverse foto appare anche il miliardario Bill Gates.
Un altro volto degno di nota è quello dell’ex consigliere di Trump e suo stretto alleato, Steve Bannon, che compare in una foto seduto a un tavolo, impegnato in conversazione con Epstein. Bannon appare di frequente nell’ultima serie di immagini diffuse. In una foto lo si vede conversare con Epstein seduto dall’altra parte di una scrivania. In un’altra, Epstein scatta un selfie di entrambi davanti a uno specchio a figura intera. Bannon, che fu il principale stratega della Casa Bianca di Donald Trump fino al suo licenziamento meno di un anno dopo l’inizio del primo mandato presidenziale, è ritratto anche mentre parla con il regista Woody Allen in una fotografia.
Diversi scatti espliciti
In questo ultimo lotto di immagini compaiono anche foto esplicite di sex toys. Una sembra mostrare un guanto nero in lattice con rilievi sulle dita, un’altra raffigura corde, strumenti di contenzione e un libro sullo “shibari” – una forma di bondage giapponese.
Un’altra foto mostra una ciotola di “preservativi Trump” venduti a 4,50 dollari. Sulla confezione parodica si ironizza sullo stile di linguaggio del presidente, con la scritta: “I’m HUUUUGE!”.
