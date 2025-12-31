Cos'è Oreshnik, il missile russo che minaccia l'Europa

AGI - Il nome è inoffensivo, la sostanza è letale. Oreshnik, che in russo significa, "nocciolo", è il nome dato da Mosca a un missile balistico a raggio intermedio presentato come nuova arma ipersonica e potenzialmente a doppia capacità (convenzionale o nucleare).
Il suo schieramento in Bielorussia, annunciato il 18 dicembre e divenuto operativo ieri, riduce i tempi di volo verso diversi Paesi Nato e aumenterebbe la pressione militare sul fronte orientale.
Il termine è entrato nel lessico della guerra in Ucraina dopo il 21 novembre 2024, quando la Russia ha rivendicato il suo primo impiego operativo contro la città ucraina di Dnipro.
Cos'è Oreshnik
Secondo ricostruzioni di analisti e fonti occidentali, l'Oreshnik sarebbe un sistema sperimentale riconducibile alla famiglia dei missili russi di nuova generazione e derivato dall'RS-26 "Rubezh".
La Nato lo ha descritto come "experimental intermediate-range ballistic missile (IRBM)", convocando il Consiglio Nato-Ucraina dopo il lancio.
Come è composto
Sul piano tecnico, ciò che ha attirato l'attenzione è la configurazione del carico: testata multipla con più 'veicoli di rientro' capaci di colpire bersagli diversi.
Nelle ore successive all'attacco di Dnipro, fonti governative ucraine hanno detto che il missile trasportava più testate inerti, senza esplosivo, causando danni limitati: un elemento interpretato come indicazione di un impiego dimostrativo più che di massima capacità distruttiva.
Le prestazioni
Quanto alle prestazioni, secondo il Cremlino l'Oreshnik viaggia a circa Mach 10 ed è per questo difficile da intercettare. Stime circolate in ambito russo indicano una gittata nell'ordine dei 5.000-5.500 km, sufficiente a coprire gran parte dell'Europa.
Gli analisti dell'Institute for the Study of War, però, hanno invitato alla cautela: per Washington e Kiev, l'arma non rappresenta un salto rivoluzionario rispetto a capacità già note, anche se la combinazione di velocità e testata multipla può complicare la difesa.