Schierato in Bielorussia il missile ipersonico russo Oreshnik
Schierato in Bielorussia il missile ipersonico russo Oreshnik

AGI - Il leader di Minsk Aleksander Lukashenko ha annunciato che il nuovo sistema missilistico russo con capacità nucleare, noto come 'Oreshnik', è stato schierato in Bielorussia ed è operativo.

ADV

"Lo abbiamo ricevuto ieri e è in servizio di combattimento", ha annunciato Lukashenko nel suo discorso al popolo e al parlamento della Bielorussia durante una sessione dell'Assemblea popolare pan-bielorussa a Minsk, come riporta Ria Novosti.

ADV

La Russia, il più stretto alleato di Minsk, ha dichiarato lo scorso anno che avrebbe potuto schierare il sistema Oreshnik in Bielorussia nel 2025.

ADV