Schierato in Bielorussia il missile ipersonico russo Oreshnik
L'annuncio del leader di Minsk Lukashenko sul nuovo sistema con capacità nucleare
AGI - Il leader di Minsk Aleksander Lukashenko ha annunciato che il nuovo sistema missilistico russo con capacità nucleare, noto come 'Oreshnik', è stato schierato in Bielorussia ed è operativo.
"Lo abbiamo ricevuto ieri e è in servizio di combattimento", ha annunciato Lukashenko nel suo discorso al popolo e al parlamento della Bielorussia durante una sessione dell'Assemblea popolare pan-bielorussa a Minsk, come riporta Ria Novosti.
La Russia, il più stretto alleato di Minsk, ha dichiarato lo scorso anno che avrebbe potuto schierare il sistema Oreshnik in Bielorussia nel 2025.