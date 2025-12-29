Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria

AGI - L’ex campione mondiale dei pesi massimi Anthony Joshua è rimasto ferito in un incidente stradale mortale avvenuto lunedì in Nigeria. Nello schianto sono rimasti coinvolti cinque uomini, due dei quali sono morti. Altri due "se ne sono andati illesi", mentre il pugile è stato "salvato soccorso ma ha riportato ferite lievi".
Sui social stanno circolando immagini che mostrano Joshua, cittadino britannico di origini nigeriane, a torso nudo all’interno di un veicolo, circondato da frammenti di vetro dei finestrini. Le autorità sospettano che il veicolo di Joshua si sia schiantato contro un camion fermo durante un sorpasso mentre superava il limite di velocità.
In vacanza con la famiglia
Il promotore Eddie Hearn ha dichiarato al Daily Mail che Joshua si trovava in vacanza con la famiglia e “si è svegliato con la notizia dell’incidente”.
“Stiamo cercando di contattarlo e non vogliamo fare ipotesi sulle sue condizioni, ma dalle immagini che ho visto sembra fortunatamente stare bene”, ha aggiunto.
Lo scontro con un camion
L’incidente è avvenuto sull’autostrada Lagos-Ibadan, quando l’auto su cui viaggiava Joshua si è scontrata con un camion. Un testimone ha riferito che Joshua viaggiava in un convoglio di due veicoli ed era seduto sul sedile posteriore, dietro l’autista. “Il passeggero accanto al conducente e la persona seduta accanto a Joshua sono morti sul colpo”, ha raccontato Adeniyi Orojo.
L'ultimo incontro
All’inizio del mese Joshua aveva messo KO lo YouTuber diventato pugile Jake Paul in un incontro sponsorizzato da Netflix a Miami. Nel 2026 è atteso il match contro il connazionale ed ex campione del mondo Tyson Fury. Prima dell’incontro con Paul, l’ultimo match di Joshua risaliva a settembre dello scorso anno, quando aveva battuto per KO al quinto round Daniel Dubois.
Una delle strade più pericolose della Nigeria
La strada dove si è verificato l'incidente è definita dai media locali come una delle strade più pericolose della Nigeria. L'autostrada Lagos-Ibadan collega Ibadan, capitale dello stato di Oyo, e Lagos, la città più grande della Nigeria. Si estende per 127 km (79 miglia).