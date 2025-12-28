Addio B.B., Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni

AGI - La leggendaria attrice francese, Brigitte Bardot, è morta all’età di 91 anni: lo ha annunciato la Fondazione Brigitte Bardot in una nota diffusa oggi.
“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione”, si legge nel comunicato, che non precisa la data o il luogo della sua morte.
Un’icona conosciuta come “B.B.”
Nota come “B.B.”, Bardot si è allontanata dal mondo del cinema oltre 50 anni fa, ma ha lasciato un’eredità di circa cinquanta film e due scene entrate nel pantheon della settima arte: un mambo febbrile in un ristorante di Saint-Tropez in “E Dio creò la donna” e un monologo nuda all’apertura di “Il Disprezzo”.
Dalla fama alla missione animalista
Da allora, Brigitte Bardot ha dedicato tutte le sue energie alla difesa dei diritti degli animali, trasformando la sua notorietà in una battaglia etica attraverso la Fondazione Brigitte Bardot, punto di riferimento internazionale per la tutela della fauna.
L’annuncio della morte dell’iconica attrice francese Brigitte Bardot, all’età di 91 anni, giunge quasi a sorpresa, anche se dallo scorso ottobre le sue condizioni di salute destavano preoccupazione.
Ultimo messaggio rassicurante
Il suo ultimo messaggio pubblico, risalente al 1 dicembre, era stato rassicurante dopo una serie di notizie allarmanti successive a un intervento subito a ottobre. Bardot aveva voluto rassicurare i suoi numerosi fan, affermando che stava “guarendo” ed esortando tutti a “calmarsi”.
Il comunicato della Fondazione Bardot
In un comunicato stampa diffuso il 1 dicembre, rilanciato dall’emittente Bfmtv, Bardot, attraverso la sua fondazione, aveva desiderato chiarire i fatti in seguito alle accuse e alle insinuazioni sulla sua salute. Accusando alcuni giornalisti di aver diffuso false informazioni, Bardot aveva ribadito di essere in fase di recupero e di apprezzare il rispetto della sua privacy.
Il ricovero a Tolone
Lunedì 24 novembre, il quotidiano locale Var-Matin aveva riferito che l’icona del cinema francese era stata ricoverata a Tolone, dove il mese scorso era stata operata. “La signora Bardot desidera rassicurare coloro che sono sinceramente preoccupati per lei. Vi mando tutto il mio amore!”, si leggeva nella dichiarazione diramata dalla Fondazione Bardot.
La convalescenza e il ritiro dalle scene
Lo scorso 17 ottobre, Bardot era rientrata a casa per proseguire la sua convalescenza dopo essere stata brevemente ricoverata per un intervento chirurgico non meglio specificato. L’ex stella del cinema d’Oltralpe e volto iconico del jet set aveva trascorso alcuni giorni presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone “per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico che è andato particolarmente bene”.
Una vita dedicata agli animali
Nota come “BB”, la star di fama internazionale ha abbandonato la recitazione negli anni ’70 per dedicarsi ai diritti degli animali. Da allora divideva il suo tempo tra la sua famosa residenza La Madrague, a Saint-Tropez, e una seconda casa immersa nella campagna, La Garrigue, che ospita animali e una cappella privata.
Gli ultimi anni in solitudine
Lo scorso maggio, in un’intervista a Bfmtv, Brigitte Bardot aveva dichiarato di vivere “come una contadina”, circondata da pecore, maiali, cani, gatti, asino e pony, e di non possedere né un cellulare né un computer. Prima del suo 90° compleanno, aveva raccontato ai media francesi di vivere in “silenziosa solitudine”, circondata dalla natura e contenta di “fuggire dall’umanità”.