Brigitte Bardot, le frasi choc della diva ribelle

AGI - Brigitte Bardot, la schietta e leggendaria attrice francese degli anni '50 e '60, morta all'età di 91 anni, non aveva peli sulla lingua ed era solita sparare a bruciapelo.
Appassionata sostenitrice dei diritti degli animali e sostenitrice dell'estrema destra, ecco alcune delle sue dichiarazioni più famose (o famigerate).
Sulla fama"La fama? Potete ficcarvela dove volete", disse nel 1971, pochi anni prima di annunciare il suo ritiro dal cinema. - "Ho cercato di rendermi il più bella possibile e anche allora mi sono trovata brutta. Odiavo uscire. Avevo paura di non essere ciò che la gente si aspettava che fossi. Oggi, alla mia età, non me ne frega niente".
Sugli uomini"Sapevo che la mia carriera si basava solo sul mio aspetto, quindi ho deciso di lasciare il cinema come ho sempre lasciato gli uomini: prima che loro potessero lasciare me". - "Ho sempre fatto quello che volevo... So di avere più palle di molti uomini. Potrebbero imparare molto da me".
Sulla maternità"Era come un tumore che si nutriva di me, che portavo nel mio corpo afflitto, aspettando il momento benedetto in cui finalmente me lo avrebbero tolto", ha scritto di suo figlio Nicolas mentre era in gravidanza. Dopo l'"incubo" della sua nascita, "ho dovuto assumermi la responsabilità per tutta la vita della causa della mia infelicità". (Nicolas è stato cresciuto soprattutto da suo padre Jacques Charrier).
Sull'umanità"Non mi interessa la condizione delle donne. La condizione degli animali è molto più preoccupante". - "Non nasconderò la mia misantropia! Esiste ed è giustificata. Guardate l'umanità, è orribile".
Sugli animali"Possedere una pelliccia significa indossare un cimitero sulla schiena". - "Lei si interessa alla miseria umana", ha scritto a Papa Francesco nel 2017, "favorendo stranamente l'immigrazione musulmana a scapito dei cristiani del Medio Oriente" sottolineando che le sorti degli animali sono "più miserevoli" di quelle dei migranti, visto che "non godono di nessun sostegno e sono in un mondo infinito di muto dolore".
Sui musulmani"Sono contraria all'islamizzazione della Francia! I nostri antenati, i nostri nonni, i nostri padri hanno dato la vita per secoli per respingere gli invasori successivi". - "Mi piace molto Marine Le Pen (la leader dell'estrema destra francese). Non lo nascondo. È l'unica donna... che ha le palle".
Su #MeToo"Molte attrici cercano di stuzzicare i produttori per ottenere una parte. E poi, e ne parleremo, dicono di essere state molestate. Trovavo affascinante quando gli uomini mi dicevano che ero bella o che avevo un bel sedere".