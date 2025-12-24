Chi è Thierry Breton e perchè gli Usa hanno messo un veto

AGI - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate per una rigida regolamentazione della tecnologia, alle quali è vietato il soggiorno negli Usa, tra cui un ex commissario europeo, il francese Thierry Breton. "Per troppo tempo, gli ideologi europei hanno condotto azioni concertate per costringere le piattaforme americane a sanzionare le opinioni americane alle quali si oppongono", ha detto il capo della diplomazia americana Marco Rubio su X.
Chi è Thierry Breton?
Thierry Breton è un politico, manager ed ex commissario europeo francese. È stato Commissario Ue per il Mercato Interno dal 2019 al 2024, con competenze su: industria digitale, regolamentazione delle piattaforme online; cybersicurezza; mercato unico; è considerato l’architetto del Digital Services Act (DSA), la grande legge europea che impone obblighi stringenti alle Big Tech.
Il 16 settembre 2024 rassegna, con effetto immediato, le dimissioni da Commissario Europeo per il mercato interno e i servizi, in polemica con la rieletta Presidente Ursula von der Leyen. Nella lettera di dimissioni Breton accusa von der Leyen di aver chiesto al Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron di ritirare la sua nomina per il mandato 2024-2029 nella Commissione von der Leyen II per ragioni personali.
Il diniego del visto rappresenta un veto politico-diplomatico e non una sanzione economica.
Le ragioni della misura Usa
Gli USA accusano Breton di aver costruito un impianto normativo europeo che limita la libertà delle piattaforme americane e interferisce con il dibattito politico interno degli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha un rapporto molto stretto con le big tech americane e vede le norme Ue come un ostacolo strategico. Breton è stato uno dei principali avversari di Elon Musk sul tema della moderazione dei contenuti. Il veto si inserisce in una più ampia guerra normativa USA–UE sul controllo delle piattaforme digitali.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone