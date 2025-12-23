Gli USa negano il visto all'ex Commissario Ue Breton

AGI - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate per una rigida regolamentazione della tecnologia, alle quali è vietato il soggiorno negli Usa, tra cui un ex commissario europeo, il francese Thierry Breton. "Per troppo tempo, gli ideologi europei hanno condotto azioni concertate per costringere le piattaforme americane a sanzionare le opinioni americane alle quali si oppongono", ha detto il capo della diplomazia americana Marco Rubio su X.
"L'amministrazione Trump non tollererà più questi atti flagranti di censura extraterritoriale", ha aggiunto.
Il ruolo di Thierry Breton
Il francese Thierry Breton è stato commissario europeo per il mercato interno dal 2019 al 2024, con ampie competenze in particolare sulle questioni digitali e industriali.
Altre personalità sanzionate
Altre persone punite includono rappresentanti di ONG che lottano contro la disinformazione e i messaggi di odio online, tra cui Imran Ahmed, Clare Melford, Anna-Lena von Hodenberg, fondatrice di HateAid, una ONG tedesca, e Josephine Ballon, della stessa associazione.
L'offensiva di Trump contro le regole UE
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta conducendo un'offensiva di vasta portata contro le regole dell'UE sulla tecnologia che impongono alle piattaforme l'obbligo di segnalare i contenuti problematici, cosa che gli Stati Uniti considerano censura.
Il potere regolatorio dell'UE
L'UE dispone di fatto dell'arsenale giuridico più potente al mondo per regolamentare il digitale.