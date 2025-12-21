Zelensky: 'I negoziati con gli Usa procedono rapidi'

AGI - "Stiamo procedendo a un ritmo piuttosto rapido. I negoziati sono costruttivi e questo è importante". Lo scrive sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendosi ai colloqui di Miami tra la delegazione Usa e quella di Kiev.
C'è "la sensazione condivisa che, dopo il lavoro svolto dal nostro team diplomatico negli Stati Uniti, dovremmo ora tenere consultazioni con i partner europei in una cerchia più ampia", aggiunge Zelensky. Secondo il presidente, "i veri segnali che provengono dalla Russia rimangono solo negativi: attacchi lungo la linea del fronte, crimini di guerra russi nelle zone di confine e continui attacchi contro le nostre infrastrutture. È essenziale che il mondo non rimanga in silenzio su tutto questo".
Eventuali colloqui Macron-Putin "in totale trasparenza"
Dalla Francia, intanto, fonti dell'Eliseo fanno sapere che eventuali colloqui tra Emmanuel Macron e il presidente russo Vladimir Putin saranno condotti "in totale trasparenza" con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i partner europei, con l'obiettivo di raggiungere una "pace solida e duratura" per il popolo ucraino.
Prospettiva di un 'cessate il fuoco' è più chiara
"L'invasione dell'Ucraina e l'ostinazione del presidente Putin - aggiungono le fonti dell'Eliseo - hanno posto fine a ogni possibilità di dialogo" negli ultimi tre anni. "Ora che la prospettiva di un cessate il fuoco e di negoziati di pace sta diventando più chiara, è di nuovo utile parlare con Putin", aggiunge l'Eliseo ribadendo la posizione espressa da Macron al termine del vertice Ue.