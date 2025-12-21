Il Cremlino e l'Eliseo pronti a colloquio Putin-Macron

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin "pronto al dialogo" con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, all'agenzia 'Ria Novosti'. "Lui (Macron) ha detto di essere pronto a parlare con Putin. E' probabilmente molto importante ricordare ciò che il presidente ha detto durante la Linea diretta (la conferenza stampa annuale, svolta venerdì scorso). Ha anche espresso la sua disponibilità a dialogare con Macron", ha spiegato Peskov.
La risposta dell'Eliseo
L'Eliseo ritiene "gradito" che Vladimir Putin sia pronto a parlare con Emmanuel Macron e deciderà "nei prossimi giorni" i termini dell'incontro. Lo dice l'Eliseo. Venerdì scorso, dopo il vertice in cui l'Unione Europea ha concordato di erogare un prestito di 90 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina, il presidente francese aveva dichiarato che "sarà di nuovo utile parlare con Vladimir Putin ".
Proseguono gli incontri a Miami
Intanto proseguono gli incontri a Miami. L'inviato speciale russo Kirill Dmitriev che si trova attualmente a Miami sta lavorando con i suoi colleghi statunitensi e riferirà al presidente russo sugli esiti della sua visita. Lo conferma il consigliere del Cremlino, Yury Ushakov. "Dmitriev sta incontrando diversi suoi colleghi americani a Miami", ha detto Ushakov ai giornalisti.
Alla domanda su quando la Russia potrà ottenere la versione definitiva del piano di pace, Ushakov ha risposto che Dmitriev "tornerà a Mosca e riferirà, e vedremo. Gli americani stanno festeggiando il Natale in questi giorni. Probabilmente non saranno in molti a lavorare in questo periodo", ha detto Ushakov. Dmitriev è arrivato a Miami ieri mattina e si è recato direttamente dall'aeroporto ai colloqui con l'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e con il genero di Donald Trump, Jared Kushner, che si sono svolti in un golf club.
Telefonata Putin-Trump non è in programma
Non è invece in programma una telefonata tra Putin e Trump. Lo dice il portavoce del Cremlino, Dmytry Peskov secondo le agenzie russe. Una telefonata tra i due leader "non è ancora in programma, ma puo' essere organizzata rapidamente, se necessario", ha detto Peskov ai giornalisti. Alla domanda se Putin abbia intenzione di sentire Trump per uno scambio di auguri a Natale, Peskov ha risposto che se accadrà "vi informeremo"