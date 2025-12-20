Zelensky risponde a Putin, 'prima la tregua poi le elezioni'

AGI - Il presupposto per tenere elezioni in Ucraina è un cessate il fuoco che consenta a tutti coloro che sono sotto le armi di recarsi alle urne. Lo ha chiarito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su Telegram.
"Le elezioni dipendono da due cose: la sicurezza e la legislazione", ha affermato Zelensky, "con la sicurezza bisogna fare qualcosa: è la questione più importante. È importante che i nostri militari, che difendono lo Stato, possano votare. Ogni cittadino ha il diritto assoluto di votare".
"Abbiamo già parlato con i partner americani, che hanno sollevato questa questione", ha proseguito il leader di Kiev, "se la sollevano, significa che sanno come aiutarci a garantire elezioni sicure. Questo potrebbe essere innanzitutto un cessate il fuoco, o la fine della guerra, o almeno un cessate il fuoco durante le elezioni".
"Serve più pressioni degli Stati Uniti su Mosca"
Zelensky ha poi auspicato che gli Stati Uniti "esercitino maggiore pressione sulla Russia" nel giorno in cui una delegazione di Kiev è attesa a Miami per nuovi colloqui. "Gli Stati Uniti devono chiarire: se non c'è una via diplomatica, allora ci sarà una pressione totale", ha dichiarato il presidente ucraino ai cronisti, alludendo alla possibilità di maggiori forniture di armi o all'estensione delle sanzioni a Mosca".
Il ruolo determinante degli Usa
"Solo gli Stati Uniti sono in grado di persuadere la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina", ha aggiunto nel giorno in cui è attesa a Miami una delegazione di Kiev per ulteriori colloqui.
"Penso che gli Stati Uniti e il presidente Trump abbiano questo potere. E penso che non dovremmo cercare alternative agli Stati Uniti. Qualsiasi altra scelta solleva dubbi" sulla possibilità di raggiungere la pace, ha affermato Zelensky in risposta alle domande dei giornalisti.
Dubbi sui risultati di un nuovo incontro trilaterale
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso dubbi sui possibili risultati di un nuovo incontro trilaterale tra gli inviati ucraini, americani e russi. "Gli Stati Uniti stanno ora proponendo un incontro trilaterale tra i consiglieri di Usa, Ucraina e Russia", ha spiegato Zelensky ai cronisti. Il leader di Kiev ha aggiunto di non essere "sicuro che ne deriverà qualcosa di nuovo", dal momento che i precedenti vertici a tre avvenuti in Turchia hanno avuto come risultato solo scambi di prigionieri.