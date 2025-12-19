Sparatorie Brown e MIT, Trump sospende lotteria per la green card

AGI - Donald Trump ha sospeso il programma di lotteria per la green card, che ha permesso al sospettato delle sparatorie alla Brown University e al MIT di entrare negli Stati Uniti. Lo riporta Huffingtion Post Usa.
Il segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem ha dichiarato in un post su X che, su richiesta del Presidente, sta ordinando ai Servizi per la cittadinanza e l'immigrazione degli Stati Uniti di sospendere il programma.
"A questo individuo immondo non sarebbe mai dovuto essere permesso di entrare nel nostro Paese", ha detto riferendosi al sospettato, Claudio Neves Valente, 48enne cittadino portoghese sospettato della sparatoria alla Brown University, costata la vita a due studenti e il ferimemto di altri nove, e dell'omicidio di un professore del MIT.
Neves Valente, che è stato trovato morto suicida ieri sera, aveva studiato alla Brown dal 2000 grazie a un visto studentesco. Nel 2017, gli era stato rilasciato un visto per immigrati per motivi di diversità e mesi dopo ha ottenuto lo status di residenza permanente legale.
Non è ancora chiaro quale fosse il suo status tra il momento in cui prese un periodo di aspettativa dall'università nel 2001 e l'ottenimento del visto nel 2017. Il programma Diversity Visa mette a disposizione ogni anno fino a 50.000 green card tramite lotteria per persone provenienti da Paesi poco rappresentati negli Stati Uniti, molti dei quali africani.
La lotteria è stata creata dal Congresso e la mossa porterà quasi certamente a contestazioni legali. Quasi 20 milioni di persone hanno fatto domanda per la lotteria dei visti del 2025 e tra le oltre 131.000 persone che l'hanno vinta, solo 38 sono portoghesi.
I vincitori sono invitati a presentare domanda per la green card, vengono intervistati presso i consolati e sono soggetti agli stessi requisiti e controlli degli altri richiedenti. Trump si oppone da tempo alla lotteria dei visti Diversity.