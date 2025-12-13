Sparatoria alla Brown University di Providence negli Usa: caccia a un sospettato

AGI - Una sparatoria è avvenuta nei pressi di un edificio della Brown University a Providence, in Rhode Island, nei pressi di Boston. Lo rendono noto i dirigenti dell'ateneo. Secondo notizie rilanciate dai media locali e non confermate dalla polizia, sarebbero almeno venti le persone colpite nella sparatoria.
Il bilancio della sparatoria è di 2 morti e 8 feriti gravi. Lo ha detto il sindaco di Providence, Brett Smiley.
L'allerta ha invitato gli studenti a "chiudere le porte, silenziare i telefoni e rimanere nascosti fino a nuovo avviso. Ricordate: CORRI, se vi trovate nella zona interessata, evacuate in sicurezza se potete; NASCONDETEVI, se l'evacuazione non è possibile, mettetevi al riparo; COMBATTETE, come ultima risorsa, agite per proteggervi. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sulla sicurezza".
Le autorità affermano che stanno ancora cercando un sospettato dopo la sparatoria avvenuta alla Brown University di Providence, Rhode Island. Lo rende noto la Cnn.