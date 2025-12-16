Omicidio Reiner: l’incontro mancato con gli Obama, poi il delitto

AGI - L'ex presidente Usa, Barack Obama, e sua moglie Michelle avevano programmato di incontrare Rob e Michele Reiner la sera in cui sono stati uccisi, ha raccontato l'ex first lady a "Jimmy Kimmel Live!". "Li conosciamo da molti, molti anni e avremmo dovuto vederli quella sera e abbiamo ricevuto la notizia", ha detto Michelle Obama a Jimmy Kimmel durante la sua trasmissione ieri sera.
I Reiner, amici di lunga data degli Obama, sono stati trovati morti domenica nella loro casa di Brentwood. Il loro figlio trentaduenne, Nick, è stato arrestato e la polizia di Los Angeles lo ha dichiarato "responsabile" della morte dei suoi genitori. "A differenza di alcuni, Rob e Michele Reiner sono tra le persone più oneste e coraggiose che possiate mai conoscere. Non sono squilibrati o pazzi", ha detto Michelle Obama.
"Sono sempre state persone appassionate in un momento in cui non c'è molto coraggio in giro", ha aggiunto. Le sue dichiarazioni arrivano dopo che il presidente Donald Trump ha definito Rob Reiner "una persona squilibrata" e "un danno enorme per il nostro Paese", dopo la sua morte, suscitando una rapida condanna sia da parte dei repubblicani che dei democratici.
"Erano il tipo di persone pronte a mettere da parte le proprie azioni per ciò a cui tenevano. E tenevano alla loro famiglia. Tenevano a questo Paese. E tenevano all'equità e alla giustizia. E questa è la verità. Li conosco", ha aggiunto Michelle Obama. Anche l'ex presidente Obama ha espresso le sue condoglianze, scrivendo in un post su X che la coppia "sarà ricordata per i valori che hanno sostenuto e per le innumerevoli persone che hanno ispirato".