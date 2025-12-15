Trump: “Reiner è morto perché ce l’aveva con me”

AGI - Rob Reiner è morto perché ce l'aveva con Trump. Il presidente degli Stati Uniti interviene con un post su Truth sulla morte del leggendario regista e attore di Hollywood Rob Reiner e sua moglie Michele, sgozzati nella loro casa di Los Angeles. Per il tycoon il delitto è il risultato del "rabbioso" anti-Trumpismo di Reiner che con la sua "nevrosi" ha finito per suscitare la reazione degli altri. "Era noto per aver fatto IMPAZZIRE la gente con la sua rabbiosa ossessione per il presidente Donald J. Trump" ha scritto Trump.
L'attivismo politico di Reiner
Liberale convinto, Reiner è stato anche una figura influente nella politica californiana: fece campagna per Al Gore, sostenne Hillary Clinton e la rielezione di Biden. Si battè contro il fumo e nel 1998 fu tra i promotori della Proposition 10, una tassa sui prodotti del tabacco destinata a finanziare programmi per la prima infanzia.
Da presidente della First 5 California Children and Families Commission si spese per la Proposition 82, una misura per aumentare le tasse ai californiani più ricchi e finanziare la scuola materna, ma fu costretto a dimettersi dopo essere stato accusato di aver usato fondi pubblici per sostenere la proposta. Un audit concluse poi che Reiner non aveva violato alcuna legge.