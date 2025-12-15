Rilasciato un sospettato della sparatoria alla Brown University. E ancora caccia al killer

AGI - Una persona arrestata per la sparatoria in cui sono morti due studenti alla Brown University verrà rilasciata, hanno dichiarato domenica le autorità statunitensi.
"A breve rilasceremo la persona arrestata oggi", ha dichiarato Brett Smiley, sindaco di Providence, Rhode Island, dove si trova l'università. Le autorità statunitensi hanno arrestato domenica mattina una persona per la sparatoria alla Brown University, che ha causato due morti e nove feriti, l'ultimo di una lunga serie di attacchi scolastici in tutto il Paese.
"Penso che sia giusto dire che non ci sono basi per considerarlo una persona di interesse", ha spiegato ai giornalisti il procuratore generale del Rhode Island, Peter Neronha. "Ecco perché viene rilasciato".
I funzionari hanno affermato che continuano a cercare il responsabile della sparatoria. "Ovviamente abbiamo un assassino in circolazione e quindi non riveleremo il piano d'azione", ha detto Neronha.