Terrore alla Brown University: spari in aula.Due morti e 9 feriti

AGI - Due studenti sono morti e altri nove sono rimasti feriti nella sparatoria avvenuta alla Brown University, a Providence, in Rhode Island, nei pressi di Boston, mentre erano in corso le sessioni di ripasso per gli esami finali. Un uomo di circa 30 anni, vestito di nero, ha aperto il fuoco al piano terra dell’edificio che ospita i dipartimenti di ingegneria e fisica e poi è fuggito. È tuttora ricercato.
Secondo la polizia, solo uno dei feriti versa in condizioni critiche, mentre gli altri sono stabili. Tutte le vittime, morti e feriti, sono studenti dell’ateneo, ha confermato la presidente di Brown, Christina Paxson, durante una conferenza stampa. "La nostra priorità è sostenere le famiglie colpite e gli studenti ricoverati", ha detto.
Le telecamere interne del campus hanno ripreso il sospettato mentre lasciava l’edificio e successivamente mentre camminava lungo Hope Street, dove si trova la struttura. Il volto non è visibile e alcuni testimoni riferiscono che potrebbe aver indossato una maschera mimetica grigia. Le autorità hanno annunciato la diffusione a breve delle immagini.
La sparatoria sarebbe iniziata in un’aula dove si stava svolgendo una sessione di revisione dell’esame finale di Principi di economia. Una studentessa presente ha raccontato di aver sentito forti colpi e di aver visto gli studenti fuggire in preda al panico. "Alcuni si sono nascosti dietro la cattedra per evitare i proiettili", ha riferito al Brown Daily Herald.
L’aula coinvolta, con una capienza di 186 persone, si trova in un edificio di sette piani che ospita aule e laboratori. Durante l’emergenza, le forze dell’ordine hanno evacuato diverse strutture e messo in sicurezza gli studenti barricati all’interno.
Oltre 400 agenti di polizia locali, statali e federali, inclusi Fbi e Atf, sono impegnati nelle ricerche. Ai residenti della zona è stato chiesto di restare in casa. L’ateneo ha diffuso un’allerta invitando studenti e personale a seguire il protocollo di sicurezza: "Corri, nasconditi, combatti" solo come ultima risorsa. Le indagini sono in corso e il sospettato resta in fuga.
Un sito per le 'soffiate'
L'Fbi ha lanciato un sito di 'soffiate' in cui i cittadini possono inviare foto e video che potrebbero avere sull'uomo sospettato della sparatoria. Lo riferisce la Cnn. La polizia di Providence ha anche attivato un numero telefonico a cui le persone possono inviare segnalazioni. "Abbiamo condiviso un'immagine dell'individuo che riteniamo essere l'autore della sparatoria, ma sappiamo che non c'era un'inquadratura nitida del volto" ha dichiarato il sindaco di Providence, Brett Smiley, in una conferenza stampa.
Diffuso il video del sospettato che lascia il campus
Police have released video showing a "person of interest" following the shooting Saturday afternoon at Brown University in Providence, Rhode Island, that left at least two people dead and nine others wounded.— ABC News (@ABC) December 14, 2025
Read more: https://t.co/HoFuQohPpY pic.twitter.com/fzlx26zXOP
La polizia ha diffuso il video di sorveglianza che mostra l'uomo sospettato. Nel video si vede l'uomo mentre esce dall'edificio Barus and Holley, così come ha affermato il vice capo della polizia di Providence, Timothy O'Hara. "Ritrae chi crediamo sia il sospettato che esce da quella zona camminando su Hope Street e svoltando a destra su Waterman Street. Indossa abiti scuri. Non potrete vederlo in faccia", ha spiegato O'Hara.