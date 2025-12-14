Australia: sparatoria a Bondi Beach, ci sono morti e feriti

AGI - Scene di panico sulla celebre spiaggia di Bondi Beach, nella periferia orientale di Sydney, teatro di una sparatoria. La polizia del Nuovo Galles del Sud sta intervenendo dopo le segnalazioni dei residenti sulla presenza di un possibile attentatore. Ha ordinato alla popolazione e ai turisti sul posto di mettersi al riparo e di evitare l'area, dove una vasta operazione è in corso.
"Siamo a conoscenza di una situazione di sicurezza attiva a Bondi. Esortiamo le persone nelle vicinanze a seguire le informazioni della Polizia del Nuovo Galles del Sud", ha dichiarato il portavoce del primo ministro australiano Anthony Albanese. L'emittente nazionale ABC riferisce che la polizia del Nuovo Galles del Sud sta rispondendo alle segnalazioni di un tiratore attivo su una delle spiagge più iconiche del Paese.
Nel frattempo, il Sydney Morning Herald cita segnalazioni di "colpi di pistola multipli" a Bondi Beach, aggiungendo che non è chiaro se qualcuno sia rimasto ferito. Il quotidiano afferma inoltre che i residenti hanno segnalato l'arrivo di auto della polizia nella zona, così come la presenza di persone "a terra" nei pressi di Campbell Parade.
Nel frattempo, 7News riporta che la gente del posto ha testimoniato di aver sentito degli spari e di aver visto centinaia di persone fuggire dalla spiaggia. In un post sui social media, la polizia del Nuovo Galles del Sud ha definito quanto sta accadendo un "incidente in corso", esortando la gente a evitare la zona e a ripararsi.
"Chiunque si trovi sulla scena dovrebbe mettersi al riparo. La polizia è sul posto e ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili", ha sottolineato. "Continuiamo a chiedere alla popolazione della zona di mettersi al riparo finché non saremo in grado di stabilire cosa sta succedendo", ha concluso la polizia locale. Anche i servizi di emergenza sono arrivati sul posto.
Il testimone: "sembravano fuochi d'artificio"
"Pensavamo fossero fuochi d'artificio, ma non lo erano, era qualcosa di molto peggio. È terrificante": una delle prime testimonianze giunte dall'iconica Bondi Beach, arriva dall'ex giornalista ed residente di Randwick, Elizabeth Mealey, all'emittente nazionale ABC.
Mealey stava cenando al ristorante Icebergs quando ha sentito degli spari. "La gente ha iniziato a correre lungo la spiaggia, era panico e il panico si è diffuso anche all'Icebergs. La gente è rimasta lì ferma senza capire cosa stesse succedendo, quindi è stato spaventoso", ha raccontato l'ex giornalista. Al media australiano ha riferito di non aver visto l'uomo che ha sparato, ma sembrava che provenisse da qualche parte, vicino al Bondi Pavilion.
"Ci è sembrato che ci volesse molto tempo per sentire una sirena, ora sta arrivando un elicottero e un'ambulanza, e' il caos e non sappiamo davvero cosa stia succedendo", ha ancora riferito la testimone, che ha visto persone correre da North Bondi verso South End, in cerca di una via di fuga. "Abbiamo sentito quello che sembrava un altro tipo di spari, alla fine speravamo e presumevamo che fosse la polizia che rispondeva al fuoco. E poi il rumore è diventato un po' più debole, ma ha continuato a crescere. A questo punto, supponiamo che sia finito, ma nessuno lo sa con certezza", ha concluso Elizabeth Mealey.