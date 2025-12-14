Eroe disarma uno degli attentatori di Bondi Beach - VIDEO
Eroe disarma uno degli attentatori di Bondi Beach - VIDEO

Spopola sui social il video dell'intervento del cittadino australiano che ha tolto il fucile a uno dei killer
Ahmed al Ahmed  interviene a disarmare uno degli attentatori di Bondi Beach, a Sydney
Si chiama Ahmed al Ahmed l'eroe che questa mattina è riuscito a disarmare uno degli attentatori di Bondi Beach, a Sydney. Filmati che circolano sui social media mostrano l'uomo mentre prende alle spalle un terrorista che sta sparando, gli salta addosso e lo disarma.

A quanto riferito da diversi media, Ahmed ha 43 anni, due figli e gestisce un negozio di frutta. È stato ricoverato in ospedale per ferite d'arma da fuoco.

GUARDA IL VIDEO (FONTE X)

L'attentatore inciampa e cade dopo l'intervento di Ahmed. L'eroe gli punta addosso il fucile ma non ha evidentemente il coraggio di sparare e si limita a cercare di attirare l'attenzione della polizia mentre a pochi metri l'altro terrorista continua a sparare. L'azione di Ahmed al Ahmed è stata cruciale per fermare uno dei responsabili dell'attacco a Sydney.

