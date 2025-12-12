Terremoto di magnitudo 6,7 nel nord del Giappone, allerta tsunami

AGI - Un terremoto di magnitudo 6,7 si è verificato al largo della costa del nord del Giappone. Lo ha riferito l'Agenzia Metereologica giapponese, pochi giorni dopo che una scossa di livello 7,5 nella stessa regione ha provocato il ferimento di almeno 50 persone.
L'Agenzia Meteorologica Giapponese, aggiornando la sua stima iniziale di 6,5, ha anche avvertito che onde di tsunami fino a un metro potrebbero colpire la costa settentrionale del Pacifico.
L'emittente pubblica NHK ha dichiarato che l'intensità delle scosse è stata inferiore a quella di lunedì sera, che ha fatto cadere oggetti dagli scaffali, danneggiato le strade, frantumato vetrate e scatenato onde di tsunami fino a 70 centimetri.
L'Autorità di Regolamentazione Nucleare ha sottolineato che non sono state rilevate anomalie nelle strutture nucleari della regione.