Giappone, terremoto di magnitudo 7,6. Scattata l'allerta tsunami

AGI - Un forte terremoto ha scosso la costa settentrionale del Giappone, con l'agenzia meteorologica del Paese che ha registrato due onde di tsunami di 40 centimetri e i media locali che parlano di feriti. L'United States Geological Survey ha dichiarato che il terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito intorno alle 15.15 ora italiana al largo di Misawa, sulla costa pacifica del Giappone, a una profondità di 53 chilometri. L'Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un'allerta tsunami, con una prima ondata che ha colpito un porto nella regione settentrionale di Aomori, dove si trova Misawa. Un'altra onda ha raggiunto la città di Urakawa, nella regione di Hokkaido, ha dichiarato l'agenzia. Entrambe le onde misuravano 40 centimetri, ha aggiunto.
L'emittente pubblica NHK ha citato un dipendente di un hotel nella città di Hachinohe, ad Aomori, che ha riferito di alcuni feriti, con riprese in diretta che mostrano frammenti di vetro frantumati sparsi per le strade. Il terremoto è stato avvertito anche nel centro settentrionale di Sapporo, dove sono scattati gli allarmi sugli smartphone per allertare i residenti. Un giornalista della NHK di Hokkaido ha descritto una scossa orizzontale di circa 30 secondi che gli ha impedito di rimanere in piedi al momento del terremoto. L'agenzia meteorologica aveva precedentemente avvertito che uno tsunami alto fino a tre metri avrebbe potuto colpire la costa pacifica del Giappone.
Il Giappone si trova su quattro grandi placche tettoniche lungo il bordo occidentale dell'"Anello di Fuoco" del Pacifico ed è uno dei paesi più attivi al mondo. L'arcipelago, che ospita circa 125 milioni di persone, subisce circa 1.500 scosse ogni anno. La stragrande maggioranza è lieve, anche se i danni che causano variano a seconda della loro posizione e della profondità sotto la superficie terrestre.