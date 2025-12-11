Kiev attacca Mosca: abbattuti 287 droni ucraini

AGI - Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 287 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, 40 dei quali nella regione di Mosca. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo.
"Nella notte tra le 23 (ora di Mosca) del 10 dicembre e le 7 (ora di Mosca) dell'11 dicembre, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 287 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini: 118 UAV sul territorio della regione di Bryansk, 40 UAV sul territorio della regione di Kaluga, 40 UAV sul territorio della regione di Mosca, inclusi 32 UAV in volo verso Mosca, 27 UAV sul territorio della regione di Tula, 19 UAV sul territorio della regione di Novgorod, 11 UAV sul territorio della regione di Yaroslavl, 10 UAV sul territorio della regione di Lipetsk, 6 UAV sul territorio della regione di Smolensk, cinque UAV ciascuno sui territori delle regioni di Kursk e Oryol, quattro UAV sul territorio dell'"Oblast di Voronezh" e due UAV su "Oblast' di Ryazan", ha riferito il dipartimento militare.
L'attacco nel Mar Nero
I droni navali ucraini hanno colpito nel mar Nero la petroliera Dashan, che farebbe parte della "flotta ombra" russa. Lo scrive la Pravda ucraina. L'imbarcazione, battente bandiera delle Comore, si stava muovendo - scrive la Pravda ucraina - nella zona economica esclusiva dell'Ucraina, in direzione del terminal portuale di Novorossijsk. Viaggiava alla massima velocità con il transponder spento.
A seguito dell'attacco, la petroliera ha subito danni importanti. Un video mostra potenti esplosioni nella zona di poppa. Secondo le prime informazioni, la nave e' ora fuori servizio.
