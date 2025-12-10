Colloquio Macron-Starmer-Merz Trump, 'cerchiamo di fare progressi'

AGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico, Keir Starmer hanno avuto un colloquio con il presidente Usa Donald Trump sull'Ucraina "per cercare di fare progressi". Lo apprende l'AFP da fonti dell'Eliseo. La chiamata è durata 40 minuti. "I leader hanno discusso le ultime novità sui colloqui di pace in corso guidati dagli Stati Uniti, accogliendo con favore i loro sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina e per porre fine alle uccisioni", fanno sapere l'Eliseo e Downing street.
"I lavori intensivi sul piano di pace proseguono e proseguiranno nei prossimi giorni". Macron, Merz e Starmer, "hanno convenuto che questo è un momento critico per l'Ucraina, il suo popolo e per la sicurezza condivisa nella regione euro-atlantica", conclude la nota.
Oggi colloquio Usa-Kiev. La risposta al piano di pace non è ancora pronta
Oggi è in programma un colloquio tra Ucraina e Stati Uniti "su un documento che descriverà in dettaglio il processo di ricostruzione e sviluppo economico dell'Ucraina dopo la guerra". Lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendo allo stesso tempo che la risposta di Kiev al piano americano non è ancora pronta. "Stiamo ultimando i lavori sui 20 punti di un documento fondamentale che può determinare i parametri per porre fine alla guerra", si legge nel messaggio del leader di Kiev, "prevediamo di trasferire il documento agli Stati Uniti nel prossimo futuro, dopo il nostro lavoro congiunto con la squadra del presidente Trump e i partner in Europa".
Domani è in programma un incontro nel formato della Coalizione dei Volenterosi e "stiamo lavorando in modo molto produttivo per garantire la sicurezza futura e prevenire il ripetersi dell'aggressione russa", ha sottolineato Zelensky auspicando che "questa settimana possa portare novità per tutti noi e porre fine allo spargimento di sangue".