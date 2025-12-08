I dipendenti del Louvre dichiarano "sciopero a oltranza"

AGI - Il personale del museo del Louvre è stato chiamato a scioperare a oltranza a partire da lunedì 15 dicembre, per protestare contro le "condizioni di lavoro degradate" e le "risorse insufficienti". Lo ha annunciato la Cfdt, uno dei tre sindacati che con Cgt e Sud hanno deciso oggi la protesta.
La sfida al ministero della Cultura è stata "votata all'unanimità" da un'assemblea che ha riunito questa mattina "circa 200 persone" nell'auditorium del Louvre, secondo quanto riferito dal sindacato. Il Louvre è in subbuglio dopo la sequenza di incidenti da due mesi a questa parte: prima lo spettacolare furto del 19 ottobre, poi la chiusura di una galleria a novembre a causa del degrado dell'edificio e infine la perdita d'acqua che due settimane fa ha danneggiato diverse centinaia di libri nella biblioteca delle Antichita' Egizie.
