Quali gioielli sono stati rubati al Louvre

AGI - A più di ventiquattr'ore dal 'furto dei furti' le autorità francesi hanno reso noto quali sono i gioielli rubati al Louvre e quale sarà probabilmente la loro fine se la polizia non farà in tempo a recuperarli.
Gli oggetti sottratti sono otto, tra cui diademi (una fascia per capelli ornata di gioielli), collane, orecchini e spille. Tutti risalgono al XIX secolo e un tempo appartenevano alla famiglia reale francese o a sovrani imperiali.
Il Ministero della Cultura francese ha diffuso l'elenco:
- Una tiara e una spilla appartenenti all'Imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III
- Una collana di smeraldi e un paio di orecchini di smeraldi dell'Imperatrice Maria Luisa
- Una tiara, una collana e un orecchino singolo della parure di zaffiri appartenuta alla Regina Maria Amelia e alla Regina Ortensia
- Una spilla nota come "spilla reliquiario"
Tutti questi pezzi sono ornati con migliaia di diamanti e altre pietre preziose. Altri due oggetti, tra cui la corona dell'Imperatrice Eugenia, sono stati ritrovati nei pressi della scena del crimine, apparentemente caduti durante la fuga. Le autorità li stanno esaminando per verificare eventuali danni. I gioielli rubati sono "inestimabili" e "di incommensurabile valore storico".
"È in corso una vera e propria caccia al tesoro", ha commentato Chris Marinello, amministratore delegato di Art Recovery International: corone e diademi possono essere facilmente smontati e venduti a pezzi. I ladri "non li manterranno intatti, li spezzeranno, fonderanno il metallo prezioso, ritaglieranno le pietre preziose e nasconderanno le prove del loro crimine", ha detto Marinello alla Bbc, perché sarebbe praticamente impossibile vendere questi gioielli così come sono.
Il museo ancora inaccessibile per il pubblico. Macron: "Furto è attentato alla nostra storia". Darmanin: "Abbiamo fallito"
Louvre ancora chiuso. Caccia al ladro, mentre crescono le polemiche sulle misure di sicurezza
La corona dell'imperatrice Eugenia conta otto aquile d'oro, 1.354 diamanti, 1.136 diamanti taglio rosa e 56 smeraldi, ma i ladri l'hanno abbandonata dopo che le guardie hanno interrotto il raid.
La tiara, anch'essa appartenta a Eugenia, è composta da 212 perle, 1.998 diamanti e 992 diamanti taglio rosa così come un fiocco decorativo con nappe gioiello che chiudeva una cintura e include 2.438 diamanti e 196 diamanti taglio rosa.
Una parure rubata è composta da una tiara con 24 zaffiri di Ceylon e 1.083 diamanti, una collana con otto zaffiri e diamanti in intricate montature in oro e un paio di orecchini con zaffiri. Solo uno degli orecchini è stato rubato.
Rubati anche una collana di smeraldi e diamanti entrata a far parte della collezione del Louvre solo nel 2004 e originariamente donata da Napoleone a Maria Luisa, la sua seconda moglie, per il loro matrimonio nel 1810. La collana comprende 32 smeraldi, sia a forma di perla che a forma di losanga, oltre a 1.138 diamanti. Napoleone ordinò due sontuose parure di gioielli per il matrimonio, tra cui una con opale e diamanti che include un paio di orecchini con smeraldi e diamanti, anch'essi rubati.