Rubate otto incisioni di Matisse da una biblioteca di San Paolo del Brasile

AGI - Otto incisioni dell’artista francese Henri Matisse e cinque del brasiliano Candido Portinari sono state rubate da una biblioteca della metropoli brasiliana di San Paolo, ha riferito domenica il municipio. Secondo i media locali, due uomini armati hanno fatto irruzione nella Biblioteca Mário de Andrade della città e sono fuggiti con le opere d’arte.
La polizia si trova nella biblioteca per raccogliere prove, ha dichiarato il municipio di San Paolo in una nota. Il luogo è dotato di sistemi di sorveglianza e telecamere di sicurezza. Le autorità non hanno al momento fornito informazioni sul valore o sulla provenienza delle opere rubate di Matisse (1869-1954) e Portinari (1903-1962).
Le incisioni sottratte facevano parte di una mostra sul movimento modernista realizzata in collaborazione tra la Biblioteca Mário de Andrade e il Museo d’Arte Moderna di San Paolo (MAM).
La mostra, intitolata “Dal libro al museo”, si concludeva proprio oggi. In un comunicato stampa relativo alla mostra e diffuso lo scorso settembre, l'esposizione includeva opere della collezione del MAM, senza però specificare quali.
Le cinque incisioni di Candido Portinari erano illustrazioni del libro “Menino de Engenho”, del 1959.
Il furto a San Paolo avviene dopo che alcuni delinquenti sono riusciti a introdursi nel museo parigino del Louvre lo scorso ottobre e a rubare in pochi minuti gioielli della Corona francese valutati circa 100 milioni di dollari.
