Non sono un eroe: il racconto del sopravvissuto all'incendio di Hong Kong

AGI - Ha salvato vite tra le fiamme del peggior incendio di Hong Kong degli ultimi 70 anni. Ma William Li non si sente un eroe: pensa solo a chi non è riuscito a portare fuori.
Da una settimana William Li lotta con un’etichetta che non vuole: “eroe”. Ha trascinato in salvo due vicini dal rogo di Wang Fuk Court, dove sono morte almeno 159 persone. Ma lui non riesce a guardare ciò che ha fatto: vede solo ciò che non ha potuto fare.
"Mi si spezza il cuore ogni volta che qualcuno mi chiama eroe", dice il quarantenne alla Bbc. I vigili del fuoco stanno ancora cercando i resti di altri 30 residenti nei sette grattacieli bruciati. Nel frattempo, un’indagine indipendente ha già rivelato gravi falle: reti non ignifughe attorno agli edifici e allarmi antincendio malfunzionanti.
Proprio l’assenza di un allarme ha tratto in inganno Li. Quando la moglie lo ha avvertito del fuoco nella Wang Cheong House, lui non si è precipitato fuori: pensava fosse un guasto, come già successo. Ha perso preziosi minuti. Quando ha aperto la porta, una coltre di fumo l’ha costretto a rientrare.
Mentre sigillava la porta con asciugamani bagnati, ha sentito delle voci nel corridoio. È uscito a tentoni, ha trovato due vicini e li ha trascinati dentro. Per altri, però, non c’è stato nulla da fare. "Mi sento molto in colpa. Non ho più aperto la porta quando ho smesso di sentire quella voce", racconta.
Non tutti gli eroi di quella notte sono vivi. Bai Shui Lin, 66 anni, ha bussato alle porte per avvertire i vicini e ha salvato almeno tre famiglie. Ma lei non è riuscita a uscire. "Se fosse partita un minuto prima sarebbe qui", dice un parente.
Tra i sopravvissuti c’è anche Rhodora Alcaraz, 28 anni, rimasta intrappolata mentre accudiva un neonato e un’anziana. Prima del salvataggio ha inviato messaggi disperati alla sorella: "Non riesco a respirare".
Li e i suoi vicini hanno resistito più di due ore. Le loro vie di fuga erano inutilizzabili: una avvolta dalle fiamme, l’altra — secondo un vicino — chiusa a chiave. La società che gestisce il complesso non ha risposto alle domande sulla presunta uscita bloccata.
Oggi Li è vivo, e ha salvato delle vite. Ma il fuoco, dice, “continua a bruciare dentro”.