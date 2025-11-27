Inferno a Hong Kong: sale a 55 bilancio delle vittime dell'incendio del grattacielo

AGI - Il bilancio delle vittime del vasto incendio che ha devastato un complesso residenziale di Hong Kong è salito a 55. Lo ha dichiarato il corpo dei vigili del fuoco della città secondo cui 51 persone sono morte sul posto, mentre quattro sono decedute in ospedale. Intanto gli incendi in quattro degli otto condomini del complesso sono stati spenti, altri tre roghi sono sotto controllo. Un edificio non è stato interessato.
L'indagine
L'organismo anticorruzione di Hong Kong ha dichiarato di aver avviato un'indagine sui lavori di ristrutturazione del complesso residenziale.
"Considerato l'immenso interesse pubblico in gioco, l'Icac ha istituito oggi una task force per avviare un'indagine completa sulla possibile corruzione nel grande progetto di ristrutturazione del tribunale Wang Fuk a Tai Po", ha dichiarato la Commissione Indipendente contro la Corruzione in una nota.