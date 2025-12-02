Inchiesta per frode in appalti pubblici, fermata Federica Mogherini
Secondo i media belgi, oltre alla ex Alta rappresentante Ue sono in stato di fermo anche Stefano Sannino e un manager del Collegio d'Europa
AGI - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, è in stato di fermo nell'ambito dell'inchiesta per frode che ha coinvolto il Collegio d'Europa e il Servizio di azione esterna dell'Ue. Lo riportano i media belgi.
Oltre a Federica Mogherini risulta in stato di fermo per l’indagine su frode in appalti pubblici anche Stefano Sannino, ex segretario generale del Servizio europeo di azione esterna e attuale direttore generale della Dg Mediterraneo della Commissione europea. Lo riporta il quotidiano belga Le Soir.
La terza persona fermata sarebbe un manager del Collegio d'Europa.