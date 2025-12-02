Il Collegio d'Europa, la fucina dei dirigenti dell'Ue

AGI - Un istituto di formazione d'eccellenza per la classe dirigente del continente. È il Collegio d'Europa, l'istituzione guidata dall'ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera e ministra degli Esteri, Federica Mogherini, al centro dell'inchiesta della Procura europea per presunta frode insieme al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae).
Fondato nel 1949 su iniziativa di figure chiave della creazione europea come Alcide de Gasperi, Winston Churchill, Salvador de Madariaga e Paul-Henri Spaak, viene istituito a Bruges su iniziativa degli abitanti della cittadina del nord del Belgio, a breve distanza da quella che sarà la sede delle istituzioni europee. Nel 1992, con la caduta del comunismo e lo slancio che poi porterà all'allargamento ad est del 2004, un nuovo campus viene aperto a Natolin, in Polonia.
Una terza sede ha aperto lo scorso anno a Tirana, in Albania. Il Collegio accoglie ogni anno circa 500 studenti, selezionati da una commissione che coopera con i ministeri degli Esteri dei Paesi membri dell'Ue - sebbene l'accesso sia consentito anche a studenti provenienti da Paesi extra-Ue.
Programmi di studio e alunni noti
Gli studenti sono suddivisi in diversi master dalla durata di un anno focalizzati sugli studi politici, giuridici, economici e diplomatici. Diverse sono le personalità politiche di rilievo che hanno frequentato l'ateneo: tra queste spicca la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola; il presidente finlandese, Alexander Stubb, l'ex cancelliere austriaco, Alexander Schallenberg; l'ex premier danese, Helle Thorning-Schmidt; e il vicepresidente della Commissione europea - e brevemente anche presidente, dopo le dimissioni di Jacques Santer - Manuel Marin.
Tra gli italiani, figura l'ex ministro agli Affari Esteri (durante il governo Conte I) ed europei (governi Monti e Letta), Enzo Moavero Milanesi. Nel corpo docenti, invece, da segnalare la presenza dell'ex presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy.