Usa chiudono lo spazio aereo sul Venezuela

AGI - Il presidente americano Donald Trump ha ammonito che lo spazio aereo sopra e vicino al Venezuela deve essere considerato chiuso. "A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori e trafficanti di esseri umani, vi preghiamo di considerare lo spazio aereo sopra e circostante il Venezuela come completamente chiuso", ha scritto su Truth. Una misura che ha fatto infuriare Caracas.
Le tensioni con il Venezuela
Da settembre, l'amministrazione Trump ha aumentato la pressione sul Venezuela, con un importante dispiegamento militare nei Caraibi che include la più grande portaerei del mondo. Il presidente americano afferma che il suo obiettivo è fermare il traffico di droga dal Paese sudamericano, ma Caracas sostiene che egli miri a un cambio di regime. Dopo lo schieramento della flotta militare, le forze statunitensi hanno ucciso almeno 83 persone in oltre 20 attacchi contro presunte imbarcazioni da narcotraffico nei Caraibi e nel Pacifico orientale. Per ora, Washington non ha fornito alcuna prova che tali imbarcazioni fossero utilizzate per il trasporto di droga o rappresentassero una minaccia per gli Stati Uniti.
La scorsa settimana le autorità aeronautiche statunitensi hanno esortato gli aerei civili che operano nello spazio aereo venezuelano ad “agire con cautela” a causa del “peggioramento della situazione della sicurezza e dell'intensificarsi dell'attività militare in Venezuela e nei dintorni”.
L'autorità aeronautica venezuelana ha revocato i permessi di operare nel Paese alla spagnola Iberia, alla portoghese TAP, alla colombiana Avianca, alla filiale colombiana della cilena-brasiliana Latam, alla brasiliana GOL e alla turca Turkish. Il governo di Maduro accusa le compagnie aeree di “aderire alle azioni di terrorismo di Stato promosse dal governo degli Stati Uniti, sospendendo unilateralmente le loro operazioni commerciali aeree”.
Il quotidiano The New York Times ha riferito venerdì che i due leader hanno avuto la scorsa settimana una conversazione telefonica in cui hanno discusso di un possibile incontro negli Stati Uniti. La notizia della telefonata tra Trump e Maduro è arrivata il giorno dopo che il presidente americano aveva affermato che gli sforzi per fermare il traffico di droga venezuelano via terra erano imminenti, aumentando ulteriormente le tensioni con Caracas.
