È libero l'autista del bus che uccise 3 persone a Stoccolma

AGI - L'uomo alla guida dell'autobus a due piani, sospettato di tre omicidi colposi a Stoccolma, è stato rilasciato dopo l'interrogatorio della polizia. L'uomo nega di essere colpevole, ha dichiarato il suo avvocato a SVT. Per il resto, l'avvocato si rifiuta di commentare il caso.
Secondo la polizia, sull'autobus sequestrato saranno effettuati ulteriori accertamenti. La polizia sta esaminando e analizzando anche diversi video.
La decisione dell’azienda
Oggi l'azienda di trasporti Transdev ha annunciato che l'autista è stato rimosso dal servizio fino a nuovo avviso. "Questo è ciò che facciamo quando gli autisti sono coinvolti in incidenti o altri inconvenienti. Vogliamo indagare su quanto accaduto e, prima di esserne certi, non saranno autorizzati a guidare gli autobus", afferma Stefan Johansson, addetto stampa dell'azienda. Transdev non ha più avuto contatti con l'autista dopo l'incidente mortale di venerdì pomeriggio.