Autobus contro una pensilina a Stoccolma. Ci sono delle vittime
Ferite diverse persone. Sul posto numerose ambulanze
AGI - Un autobus si è schiantato contro una pensilina e ha ucciso diverse persone nel tardo pomeriggio di venerdì nel centro di Stoccolma, ferendo anche diverse persone. Lo ha dichiarato la polizia svedese senza dare informazioni precise "sul numero, sul sesso o sull'età delle vittime".
L'incidente è avvenuto nel centro della capitale svedese nell'ora di punta del pomeriggio. Le immagini pubblicate dai media svedesi mostrano un gruppo di poliziotti, ambulanze e veicoli di emergenza sul posto.
#ÚLTIMAHORA Varias personas fallecen y resultan heridas al arrollar accidentalmente un autobús de dos pisos una parada de autobús en el barrio de #Östermalm, en #Estocolmo.— eSPAINews (@eSPAINews_) November 14, 2025
Informa @Aftonbladet#Suecia #Sweden #Stockholm pic.twitter.com/rp1N5wm7l9