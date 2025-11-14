Autobus contro una pensilina a Stoccolma. Ci sono delle vittime
AGI - Un autobus si è schiantato contro una pensilina e ha ucciso diverse persone nel tardo pomeriggio di venerdì nel centro di Stoccolma, ferendo anche diverse persone. Lo ha dichiarato la polizia svedese senza dare informazioni precise "sul numero, sul sesso o sull'età delle vittime".

L'incidente è avvenuto nel centro della capitale svedese nell'ora di punta del pomeriggio. Le immagini pubblicate dai media svedesi mostrano un gruppo di poliziotti, ambulanze e veicoli di emergenza sul posto.

