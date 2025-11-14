Trump, "ora si apra un'inchiesta sui rapporti tra Epstein e Clinton" 

AGI - Il presidente Donald Trump ha continuato a pubblicare post su Truth Social, affermando che incaricherà il procuratore generale Pam Bondi e l'FBI di indagare sul "coinvolgimento e la relazione di Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JPMorganChase e molte altre persone e istituzioni, per determinare cosa stesse succedendo a loro e a lui". Trump ha poi affermato che si tratta di "un'altra truffa Russia, Russia, Russia, con tutte le frecce puntate verso i Democratici".
I registri di volo affermano che l'ex presidente Bill Clinton ha viaggiato diverse volte sul jet privato di Epstein. Secondo diverse email di Epstein, pubblicate dalla commissione di vigilanza della Camera, Clinton non ha mai visitato la sua isola privata.
Nel frattempo, Reid Hoffman, donatore e investitore democratico di lunga data, ha dichiarato di aver collaborato con Epstein per raccogliere fondi per il Massachusetts Institute of Technology. Larry Summers, ex Segretario al Tesoro sotto Clinton, era amico di Epstein e diverse email tra i due compaiono nell'ultimo comunicato della commissione.
Le accuse incrociate
Nella tranche di documenti pubblicata questa settimana, Epstein ha affermato che Donald Trump "ha trascorso ore" a casa di Epstein con una delle sue vittime, in un'email alla complice Ghislaine Maxwell. Il presidente ha sostenuto che la corrispondenza pubblicata dai Democratici alla Camera faceva parte della "bufala" in corso su Epstein e semplicemente una deviazione dalla loro condotta durante lo shutdown governativo.