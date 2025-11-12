I dem pubblicano una mail di Epstein: "Trump passò ore a casa mia" con una ragazza

AGI - I democratici della Camera del Congresso americano hanno pubblicato delle e-mail in cui Jeffrey Epstein scrisse che il presidente Donald Trump aveva "trascorso ore a casa mia" con una delle vittime di Epstein, insieme ad altri messaggi che suggerivano che il condannato per abusi sessuali riteneva che Trump sapesse più di quanto avesse mai ammesso riguardo ai suoi abusi. Trump ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento o conoscenza del traffico sessuale di Epstein.
Il tycoon ha dichiarato più volte che lui ed Epstein, il finanziere morto suicida in un carcere federale nel 2019 - un tempo erano amici, ma poi avevano litigato. In uno dei messaggi, Epstein sosteneva apertamente che Trump "sapeva delle ragazze", molte delle quali - come hanno poi scoperto gli investigatori - erano minorenni.
In un altro messaggio, Epstein aveva fatto riflessioni su come rispondere alle domande dei media riguardo al loro rapporto, mentre Trump stava diventando una figura politica di rilievo nazionale. Questi messaggi sono destinati ad alimentare il dibattito a Capitol Hill sulla gestione, da parte dell'amministrazione Trump, dei fascicoli su Epstein e sulla decisione della ministra della Giustizia Pam Bondi di fare marcia indietro rispetto alla promessa di renderli pubblici integralmente.