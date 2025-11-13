Indagini in alto mare al Louvre: rilasciata una delle sospettate del furto

AGI - Nell'ambito delle indagini complesse e ancora in alto mare, è stata rilasciata e posta sotto sorveglianza giudiziaria la donna sospettata di coinvolgimento nella clamorosa rapina del Louvre. Lo riferisce l'emittente Bfmtv in una rara notizia sul furto, da 88 milioni di euro dello scorso 19 ottobre, ormai uscito dai radar mediatici e dalle dichiarazioni delle autorità francesi.
Secondo fonti Bfmtv, la camera di inchiesta della Corte d'Appello di Parigi ha rilasciato la sospettata 38enne dopo 11 giorni di custodia cautelare, ma la donna rimane a tutti gli effetti indagata. Dopo il suo rilascio, solo tre sospettati rimangono in custodia cautelare.
Arrestata a fine ottobre, insieme al compagno, questa madre di due figli - che ha sempre negato il suo coinvolgimento - è stata formalmente incriminata e incarcerata il 1 novembre per "complicità in furto organizzato". Secondo i termini della sua sorveglianza giudiziaria, a questa donna, che ha consegnato il suo passaporto alle autorità, è vietato lasciare il territorio francese e mettersi in contatto con i suoi presunti complici.
"Siamo lieti che la legge sia stata applicata, che le nostre argomentazioni siano state ascoltate e ora guardiamo avanti ai prossimi passi: la difesa sostanziale della nostra cliente, che rimane sotto inchiesta formale, al fine di dimostrare la sua innocenza", ha commentato Adrien Sorrentino, uno degli avvocati dell'imputata. "La camera di consiglio ha avuto il coraggio di prendere una decisione adeguata alla situazione e al fascicolo. L'indagine dimostrera' che questi magistrati avevano assolutamente ragione", ha aggiunto l'altro suo avvocato, Thibault Bailly.
Il suo compagno, sospettato di aver guidato gli autori della rapina con uno scooter, rimane in custodia cautelare. L'indagine giudiziaria prosegue per individuare tutti i responsabili della rapina. A oggi, tre sospettati sono in stato di fermo: il compagno dell'imputata rilasciata e altri due uomini, di 34 e 39 anni, che sono tutti indagati. Tutti e tre sono sospettati di aver fatto parte del commando di quattro uomini che ha eseguito la rapina.
"Ci sono quattro autori, almeno uno deve ancora essere trovato, oltre, molto più probabilmente, alla mente o le menti dietro la rapina", ha dichiarato il ministro dell'Interno Laurent Nunez a Le Parisien all'inizio di novembre. I gioielli della corona francese risultano ancora introvabili.