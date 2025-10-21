Louvre, svelato l'importo della rapina

AGI - Proseguono le indagini sul furto al Louvre, mentre viene svelato per la prima volta il bottino. Il procuratore di Parigi Laure Beccuau ha infatti annunciato che il valore dello spettacolare rapina di gioielli di domenica è stato valutato a 88 milioni di euro. "I danni sono stati stimati dal curatore del museo a 88 milioni di euro", una somma "estremamente spettacolare", ma che "non è in alcun modo parallela o paragonabile ai danni storici", ha aggiunto il procuratore all'emittente Rtl, specificando che i criminali "non guadagneranno" questa cifra "se hanno la pessima idea di fondere questi gioielli".
Domani verrà ascoltata la presidente del Museo
Nel frattempo, la polemica si sposta in parlamento: finita nell'occhio del ciclone, il ministro della Cultura Rachida Dati ha dichiarato che "il sistema di sicurezza ha funzionato". Interrogata dal deputato di Horizons, Jeremie Patrier-Leitus, Dati ha assicurato che "i sistemi di sicurezza non sono difettosi" e che "saranno adottate misure". La presidente del Museo del Louvre, Laurence Des Cars, sarà interrogata domani pomeriggio dalla Commissione Affari Culturali del Senato.
Continua intanto la caccia ai responsabili del colpo. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per furto organizzato e associazione a delinquere. In cima ai sospetti per il maxifurto la criminalità organizzata, a partire da quella estera, ma per ora i ladri sembrano svaniti nel nulla.