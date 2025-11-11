Turchia pronta a inviare 2.000 militari a Gaza per una missione di pace

AGI - Il governo turco sta lavorando a una missione militare che interverrà a Gaza e agirà all'interno di un contingente internazionale per il mantenimento della pace nella Striscia.
A rivelarlo è Middle East Eye, secondo cui gli Stati Uniti stanno portando avanti una mediazione con Israele per permettere a un battaglione di 2 mila militari turchi di agire a Gaza al fianco di soldati di altri Paesi per stabilizzare l'area e garantire il disarmo di Hamas. Le fonti citate parlano di mille militari dell'esercito accompagnati da elementi del genio, artificieri, esperti di logistica e forse marina "che agiranno all'interno di un coordinamento internazionale".
L'opposizione iniziale di Tel Aviv
Il governo di Tel Aviv nelle scorse settimane si è opposto fermamente alla presenza militare turca a Gaza; Ankara però ha fatto pesare il contributo fondamentale dato per l'intesa che ha portato al cessate il fuoco e ha assunto il ruolo di garante per la organizzazione palestinese Hamas.
Ad ammorbidire le posizioni israeliane anche il ruolo della Turchia nella restituzione delle spoglie del soldato israeliano Hadar Goldin, rimaste per 11 anni nelle mani di Hamas e consegnate solo pochi giorni fa. La missione avrebbe come obiettivi primari il monitoraggio del cessate il fuoco, il sostegno alla ricostruzione e la demilitarizzazione di Gaza che passa per il disarmo di Hamas.
Condizioni poste dalla Turchia
Su quest'ultimo punto Ankara si è espressa chiaramente, escludendo che il disarmo possa implicare l'eventualità di scontri a fuoco tra i propri militari e l'organizzazione palestinese. Solo pochi giorni fa il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, aveva chiesto il via libera del Consiglio di Sicurezza Onu, la definizione degli obiettivi della missione e ribadito che l'esercito turco è pronto.