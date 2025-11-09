Identificato il corpo restituito da Hamas: è del soldato israeliano Hadar Goldin

AGI - La salma consegnata da Hamas alla Croce Rossa nel sud della Striscia è del soldato israeliano Hadar Goldin, ucciso a Gaza durante la guerra del 2014. Lo ha riferito l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu.
Goldin fu ucciso all'età di 23 anni il 1 agosto 2014 durante una missione con la sua unità di ricognizione in un tunnel vicino a Rafah durante una precedente operazione militare nel territorio palestinese. Secondo il comunicato diffuso da Hamas dalle Brigate, il corpo dell'ufficiale Hadar Goldin, è stato rinvenuto ieri in un tunnel nella città a sud della Striscia.
Quello di Goldin è il ventiquattresimo corpo restituito a Israele dal 10 ottobre, quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, ed era stato inserito da Tel Aviv nella lista degli ostaggi deceduti da riconsegnare nel quadro dell'intesa mediata dagli Stati Uniti.
Dall'inizio della tregua Hamas ha restituito tutti e venti gli ostaggi israeliani ancora in vita e 23 corpi di prigionieri deceduti in cambio del rilascio di quasi 2 mila prigionieri palestinesi. Oltre a Goldin, non sono ancora stati rimpatriati i corpi di quattro ostaggi, tre israeliani e un thailandese, tutti sequestrati durante l'attacco dell'ottobre 2023.