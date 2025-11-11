'Mellon Blue' da capogiro, il diamante venduto per 25 milioni

AGI - Il "Mellon Blue", un diamante blu brillantissimo da 9,51 carati incastonato in un anello, è stato venduto all'asta a Ginevra per oltre 25 milioni di dollari. Lo ha annunciato Christie's, sottolineando che per questa pietra di "purezza eccezionale" il prezzo è in linea con le stime iniziali.
Il Mellon Blu "è tra i diamanti colorati più pregiati mai offerti all'asta", secondo Rahul Kadakia, responsabile internazionale del dipartimento gioielli di Christie's: era stato stimato dalla casa d'asta tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Alla fine è stato aggiudicato a 17,4 milioni di franchi svizzeri, per un prezzo finale di 25.592.269 dollari, tasse incluse, ha confermato Christie's.
La stessa pietra, allora nota come "Zoe Diamond", era stata venduta per 32,6 milioni di dollari da Sotheby's a New York nel 2014, record mondiale per un diamante blu e per il prezzo al carato. La pietra è appartenuta per decenni a Rachel Lambert Mellon, meglio conosciuta come "Bunny" Lambert Mellon (1910-2014), orticoltrice, filantropa e collezionista d'arte americana. All'epoca, la pietra era montata come pendente.
Bunny Mellon è particolarmente nota per aver ridisegnato il Roseto della Casa Bianca nel 1961, su richiesta del presidente John F. Kennedy. Il prezzo più alto mai raggiunto da Christie's per un diamante blu intenso è stato toccato a Ginevra nel 2016, quando l'"Oppenheimer Blue" (14,62 carati) è stato venduto per 57,5 milioni di dollari.