All'asta gioielli e diamanti rari di Napoleone Bonaparte

AGI - Gioielli storici e oggetti personali di valore di Napoleone Bonaparte saranno i pezzi forti dell'asta annuale di Sotheby's Royal and Noble Jewels che si svolgerà a Ginevra il 12 novembre. C'è grande attesa anche per uno spettacolare diamante rosa, dal valore stimato di decine di milioni di dollari, che sarà battuto all'asta la prossima settimana.
A suscitare grande interesse e curiosità, in particolare, è l'esclusiva spilla confiscata a Napoleone durante la sua fuga dalla battaglia di Waterloo, impreziosita da diamanti taglio antico, valutata tra 150 e 250mila dollari. Lo storico gioiello era tra i numerosi oggetti personali di valore che Napoleone Bonaparte aveva portato con sé a Waterloo nel 1815. Nella fretta di fuggire, mentre i suoi eserciti venivano travolti dalle forze congiunte britanniche e prussiane, l'imperatore francese abbandonò alcune delle sue carrozze, tra cui una che trasportava i suoi preziosi averi, quando rimasero impantanate nel fango a pochi chilometri dal campo di battaglia.
La spilla di diamanti di Napoleone
La spilla circolare di diamanti, di circa 45 millimetri di diametro, ha al centro un grande diamante ovale del peso di 13,04 carati, circondato da quasi un centinaio di diamanti antichi di varie forme e dimensioni. Il pezzo, creato per Napoleone intorno al 1810, fu offerto insieme ad altri oggetti al re prussiano Federico Guglielmo III come trofei di battaglia il 21 giugno 1815, tre giorni dopo la battaglia di Waterloo.
"The Glowing Rose": il diamante rosa di Sotheby's
All'asta di Sotheby's, verrà battuto anche un diamante rosa intenso da 10,08 carati, denominato "The Glowing Rose", che dovrebbe raggiungere un prezzo di circa 20 milioni di dollari. La gemma "di qualità eccezionale" deve il suo nome al suo colore rosa puro e luminoso, "estremamente raro", ha affermato la casa d'aste.
"The Mellon Blue": il diamante blu di Christie's
Un giorno prima, la casa concorrente, Christie's, offrirà un magnifico diamante blu intenso da 9,51 carati, noto come "The Mellon Blue", che dovrebbe raggiungere un prezzo di 30 milioni di dollari. La pietra, incastonata su un ciondolo, apparteneva a Rachel Lambert Mellon, meglio conosciuta come Bunny Mellon, orticoltrice, filantropa e collezionista d'arte americana. Il diamante è stato visto pubblicamente l'ultima volta nel 2014, quando fu offerto all'asta a New York dopo la sua morte, per oltre 32 milioni di dollari.
Record mondiali
Tobias Kormind, direttore di 77 Diamonds, il più grande gioielliere online d'Europa, ha dichiarato che la pietra "potrebbe benissimo infrangere il record mondiale di prezzo al carato per qualsiasi diamante blu all'asta". Tale record, ha affermato, è attualmente detenuto dal Blue Moon of Josephine, venduto per oltre 48 milioni di dollari nel 2015, ovvero 4,1 milioni di dollari al carato.