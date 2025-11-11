Avvistati droni sopra le basi della NATO in Belgio

AGI - Il Belgio è ancora nel mirino. Dopo la chiusura degli aeroporti di Zavantem e Liegi. Lo scorso fine settimana, il Royal Netherlands Marechaussee ha indagato sulle segnalazioni di droni al centro di comando della NATO a Brunssum e all'aeroporto di Maastricht Aachen. Un portavoce ha confermato la notizia di De Limburger.
Il portavoce ha dichiarato che nel fine settimana sono state condotte ricerche, ma non è stato trovato nulla. È stato impiegato un elicottero, ma ciò non ha portato a un inseguimento con i droni. L'elicottero è stato utilizzato principalmente per il rilevamento e l'identificazione. Secondo la portavoce della polizia, queste segnalazioni riguardano spesso droni amatoriali. Afferma che non c'è motivo di farsi prendere dal panico, ma la polizia è in stato di massima allerta.